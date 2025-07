Ultimo e la sua Roma | dal Parchetto all’Olimpico sognando Tor Vergata… la Favola Per Sempre

Quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, così canta una sua canzone, ed è questo ciò che lega Ultimo ai suoi fan e a Roma. Un amore che, anno dopo anno, si trasforma in una fede laica verso Niccolò Moriconi – questo il vero nome di Ultimo – e che si manifesta in stadi pieni e folle oceaniche. Anche quest’anno il suo tour, dal titolo “ La Favola Continua “, ha registrato numeri straordinari, con tutti i concerti sold out mesi prima. Poi c’è Roma, casa sua. Il luogo dove tutto è cominciato, e dove un concerto non è mai solo musica, ma qualcosa di più profondo. Dieci sold out allo Stadio Olimpico e una data evento al Circo Massimo non sono un caso: sono il risultato di anni di lavoro e di un legame costruito con impegno, senza mai cedere alle logiche del mercato discografico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

