It’ Sinner time dalla prima pagina del Washington Post alla profezia di Marca | i quotidiani stranieri celebrano il trionfo a Wimbledon

‹ › 1 6 the washington post. ‹ › 2 6 marca-034918983. ‹ › 3 6 equipe. ‹ › 4 6 mundo deportivo. ‹ › 5 6 the athletic. ‹ › 6 6 Le figaro. “It’s Sinner time”: la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano a riuscire nell’impresa, fa il giro del mondo e dei media internazionali, tanto da capeggiare sotto la testata del Washington Post. Anche il quotidiano spagnolo Marca dedica un’intera prima pagina allo storico match contro Alcaraz, con una profezia: “ Continuerà “. Ne sono convinti piĂą o meno tutt i. Gli altri giornali internazionali, come i francesi L’Equipe e Figaro, calcano la mano sulla rivincita di Sinner contro lo spagnolo dopo le due sconfitte in finale a Roma e nel Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “It’ Sinner time”, dalla prima pagina del Washington Post alla profezia di Marca: i quotidiani stranieri celebrano il trionfo a Wimbledon

Sabato scorso è stato un giorno storico per lo sport italiano.

Il vincitore del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic affronterà Carlos Alcaraz in finale del Roland Garros

