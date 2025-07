Meteo l' anticiclone africano in rimonta sull' Italia Sole caldo e temperature in aumento al Sud

Dopo una settimana caratterizzata da temperature meno afose e temporali arriva una fase metereologica più stabile dovuta ad una rimonta anticiclonica di matrice africana già a partire da oggi. Ma l’aumento termico non raggiungerà valori eccezionali - a parte qualche picco di 35 gradi al Sud - e a metà settimana ci sarà l’ingresso di correnti più fresche da Nord-Est con locali temporali sul. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, l'anticiclone africano in rimonta sull'Italia. Sole, caldo e temperature in aumento al Sud

METEO - Una rimonta anticiclonica tra penisola Iberica e Gran Bretagna regala giornate soleggiate e stabili, con temperature in graduale rialzo. Anche oggi cieli sereni su tutta la regione e dalle ore centrali possibile sviluppo di cumuli isolati nell’interno della r Vai su Facebook

