Da Bonn nessun reale passo avanti | troppi i temi irrisolti in vista della Cop 30

di Ivan Manzo del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini registrato nel sito ASviS del 27 giugno 2025. L’accelerazione della crisi climatica certificata, secondo i dati dello scorso anno, ha portato per la prima volta a una temperatura superiore a 1,5°C,  varcando così il primo fondamentale limite dell’ Accordo di Parigi: arrestare l’aumento medio della temperatura terrestre entro i 2°C, facendo il possibile per restare entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Ma questo non sembra aver effetto tra i tavoli negoziali. L’appuntamento di Bonn, incontro preparatorio  in vista della Cop 30 di novembre a BelĂ©m (Brasile), che si è concluso il 26 giugno, non ha infatti prodotto grossi risultati: molte discussioni restano aperte e troppe decisioni sono rimandate al futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it