Jeffrey Epstein il Mossad e le accuse di Tucker Carlson | cosa c’è di vero

Negli ultimi giorni, le dichiarazioni di Tucker Carlson, noto giornalista statunitense ed ex conduttore di Fox News, hanno riacceso i riflettori su una delle teorie più controverse legate alla figura di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio  presso il Metropolitan Correctional Center  di New York il 10 agosto 2019. Durante un evento organizzato da Turning Point USA a Tampa, in Florida, Carlson ha sostenuto che Epstein potrebbe aver lavorato per conto di un'agenzia di intelligence, con ogni probabilità il Mossad israeliano, orchestrando una possibile operazione di ricatto ai danni di figure di spicco.

Virginia Giuffre è morta, suicida a 41 anni l’accusatrice di Jeffrey Epstein - (Adnkronos) – Virginia Giuffre è morta suicida. La prima delle vittime di Jeffrey Epstein a rendere pubblica la sua identità accusando il finanziere e la ex Ghislaine Maxwell di traffico sessuale e il principe Andrea di abusi, si è uccisa a 41 anni nella sua casa in Australia.

Suicidio di Virginia Giuffre: accusatrice di Jeffrey Epstein e principe Andrea - Si è suicidata Virginia Giuffre, che aveva accusato di abusi sessuali Jeffrey Epstein e il principe Andrea.

Morta suicida Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Jeffrey Epstein e del principe Andrea - La donna, che ha avuto un’adolescenza travagliata segnata dagli abusi sessuali subiti dopo essere stata adescata per conto di Jeffrey Epstein si è suicidata nella sua fattoria nell’Australia Occidentale È morta suicida a soli 41 anni Virginia  Giuffre la donna che più di ogni altra ha incarnato la lotta contro il traffico sessuale orchestrato da Ghislain e Maxwell e Jeffrey Epstein il finanziere milionario americano caduto in disgrazia e poi morto suicida anche lui, in seguito a pesantissime accuse relative proprio a un giro di schiave sessuali.

