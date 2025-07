Da venerdì 18 luglio 2025 arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Tra le Mani il primo singolo di Marialuna

Da venerdì 18 luglio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Tra le Mani”, il primo singolo di Marialuna. “Tra le Mani” è un brano scritto nel 2021, subito dopo la scomparsa della nonna dell’autrice e racconta dell’amore nella sua accezione più pura: quello per la propria famiglia. “Tra le Mani”: un racconto d’amore, di perdita e rinascita. A partire da venerdì 18 luglio 2025, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Tra le Mani”, il primo singolo ufficiale della giovane cantautrice Marialuna. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

