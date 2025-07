Spogliati o sei fuori mercato.

di Annamaria Spina Nessuno ti ha chiesto se volevi essere visto, nessuno ti ha chiesto se volevi essere venduto, . ti sei connesso e in quel gesto, apparentemente innocuo, hai firmato l’atto di vendita della tua identità . Non sei più un individuo, sei un “dato”. Viviamo in un tempo in cui l’economia non è più materia neutra, . è diventata intima, invadente, quasi carnale, non scambia più solo prodotti o competenze, ma gesti invisibili: abitudini, emozioni, decisioni non ancora prese. Ogni clic, ogni like, ogni preferenza linguistica o spostamento geografico è archiviato, analizzato, predetto. Il valore non è più solo nelle mani che costruiscono, . 🔗 Leggi su Ildenaro.it