DS NitrousTracker v0.415 | Il Tracker Musicale per Nintendo DS

NitrousTracker è un fork non ufficiale di NitroTracker, un software per creare musica in stile FastTracker II  per Nintendo DS, originariamente sviluppato da 0xtob. Se non hai familiarità con i tracker musicali, sappi che NitrousTracker è uno strumento versatile per comporre musica ovunque tu sia! Il software supporta il popolare formato XM, utilizzato da molti tracker per PC e riproducibile su lettori audio come Winamp o XMMS. Novità nella versione 0.4.15. L’ultimo aggiornamento introduce importanti miglioramenti e correzioni: Miglioramenti: Gestione migliorata della polifonia in DSMIDI (grazie a Rachel Birdy). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [DS] NitrousTracker v0.4.15: Il Tracker Musicale per Nintendo DS

In questa notizia si parla di: nitroustracker - nintendo - tracker - musicale

NitrousTracker: Il potente tracker musicale per Nintendo DS si aggiorna con nuove funzionalità Vai su X

NitrousTracker: Il potente tracker musicale per Nintendo DS si aggiorna con nuove funzionalità ; Rilasciato DSAdvance v1.5: Emulazione avanzata per controller Sony e Nintendo su PC Windows.

Nintendo non ha accreditato i compositori in Nintendo Music, la ... - MSN - I giochi di Nintendo hanno alcune delle colonne sonore più celebri della storia dei videogiochi. Come scrive msn.com

Nintendo ha lanciato un'app musicale per gli iscritti a Switch Online - MSN - No, l’annuncio sulla nuova console ancora non c’è, ma se di annunci si parla, allora i fan dell’azienda giapponese non possono di certo lamentarsi. Si legge su msn.com