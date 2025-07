Calciomercato Milan ecco Modric! Arriva in ritardo di un’ora | LIVE News

Luka Modric si appresta a diventare il secondo colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ecco Modric! Arriva in ritardo di un’ora | LIVE News

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - modric - ecco

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Calciomercato @acmilan, ecco @lukamodric10! Il primo giorno rossonero | #LIVE #News - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric #transfers Vai su X

#Calciomercato #Milan, dopo l'ufficialitĂ di #Samuele #Ricci e la futura di #Luka #Modric, #Igli #Tare punta a #Ardon #Jashari. Ecco la situazione. Vai su Facebook

Milan-Modric, visite mediche programmate: ecco quando arriva; Milan, arriva Modric: ecco quando la firma e la presentazione ufficiale; Ricci: Il Milan è una famiglia, con Allegri subito d'accordo. E Modric....

Modric Milan, atteso in città: ecco quando è in programma il suo arrivo - Ecco il momento in cui sarà in città Milano è pronta ad accogliere una delle stelle più brillanti del calcio mondiale. Si legge su milannews24.com

Milan, è il Modric-day: segui la giornata LIVE - Il nuovo acquisto rossonero arriverà oggi in Italia dove sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Lo riporta sport.sky.it