Netanyahu promette a Smotrich un assedio nel Nord di Gaza dopo la tregua

Mentre a Doha continuano i negoziati per una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza, continua il pressing dei ministri di estrema destra sul governo, affinché Israele continui la guerra e metta in atto l’occupazione dell’enclave. Il premier Benjamin Netanyahu avrebbe promesso al ministro delle Finanze sionista Bezalel Smotrich che, una volta terminata la tregua attualmente in discussione con Hamas, Israele assedierà il Nord della Striscia di Gaza e proseguirà la guerra. Lo riferisce Channel 12. «È nostra intenzione, dopo la tregua, trasferire la popolazione della Striscia verso Sud e imporre un assedio al Nord di Gaza», avrebbe dichiarato Netanyahu, illustrando un piano per creare nel Sud un’area per gli sfollati che consenta la prosecuzione delle operazioni militari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netanyahu promette a Smotrich un assedio nel Nord di Gaza dopo la tregua

In questa notizia si parla di: tregua - netanyahu - smotrich - gaza

