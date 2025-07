Shopping selvaggio a 5 anni | 3.000 dollari spesi online il rimprovero dei genitori diventa virale

Un bimbo di 5 anni ha speso oltre 3.000 dollari online usando il telefono dei genitori, che hanno condiviso sui social il rimprovero al piccolo spendaccione. Seppur raccontata con ironia, la vicenda ha nuovamente acceso i riflettori sul rapporto dei più piccoli con il denaro digitale, percepito come illimitato e immateriale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - dollari - rimprovero - genitori

Usa, bimbo di 8 anni acquista 70mila lecca lecca su Amazon e spende 4.200 dollari - Il piccolo resosi conto dello spreco di denaro causato, si sarebbe offerto di ripagare la mamma vendendo le sue carte dei Pokemon.

Sette miliardi di dollari in dieci anni. Il maxi-investimento di Xiaomi per costruire i suoi chip - Fra qualche giorno conosceremo Xring 01, il primo chip realizzato da Xiaomi. L'investimento è grosso, ma serve a ridurre la dipendenza da Qualcomm e MediaTek.

Jack nicholson e il noir degli anni ’90: un successo sottovalutato da 10 milioni di dollari - Il panorama cinematografico di Hollywood è costellato di produzioni che, nonostante le aspettative e il talento degli interpreti coinvolti, non raggiungono sempre il successo sperato.

Shopping selvaggio a 5 anni: 3.000 dollari spesi online, il rimprovero dei genitori diventa virale.

A 15 anni armato di ascia aggredisce i genitori - Notizie - Ansa.it - Un mese fa ha compiuto 15 anni e oggi dovrà rispondere di maltrattamenti in ... Da ansa.it

Abusi e umiliazioni ai figli per anni, genitori condannati - Abusata dal padre per sei anni, picchiata e umiliata insieme al fratello per nove, da entrambi i genitori, condannati con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti aggravati. Lo riporta ansa.it