Il papà del 17enne sepolto in spiaggia a Montalto indagato per omicidio colposo | Perché? Non l'ho ucciso

Il papà di Riccardo B. ha detto di essere a completa disposizione della Procura per fare chiarezza sulla morte del figlio. I carabinieri gli hanno notificato l'avviso di garanzia, è indagato per omicidio colposo per la morte del 17enne sepolto in spiaggia a Montalto di Castro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

