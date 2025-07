Valditara | Il prossimo anno scolastico assumiamo 54mila docenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20252026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo decreto del ministro, inoltre, sarĂ disciplinata l’assunzione di 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024. L’ultima procedura risaliva al 2004. “Per settembre assumeremo oltre 54mila docenti tra posti comuni, di sostegno e di religione. Un numero record”, commenta Valditara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Valditara: arresto immediato per chi aggredisce docenti e presidi, pene più severe e nuove regole sulla condotta - Pugno duro contro le violenze a scuola. Arresto obbligatorio in flagranza di reato per chi aggredisce docenti o dirigenti scolastici: è questa una delle misure annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei Ministri.

Scuola, Valditara: “Arresto in flagranza per chi picchia i docenti” - Giuseppe Valditara ROMA – “E’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici.

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito il ruolo centrale della scuola nella prevenzione di ogni forma di dipendenza tra i giovani.

PERCHE’ SONO A FAVORE DELLA SCUOLA SMARTPHONE-FREE La circolare del Ministro Valditara che dal prossimo anno scolastico impone il divieto di uso dello smartphone in orario scolastico anche agli studenti della scuola secondaria di secondo gra Vai su Facebook

