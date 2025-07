Falsi incidenti 13 indagati dopo il blitz di Striscia Coinvolti perito e carrozziere

Tredici persone sono indagate per truffe ai danni delle assicurazioni realizzate con falsi incidenti. Il pubblico ministero Iolanda Gaudino ha chiesto al gip una proroga di 6 mesi per accertare le responsabilità degli indagati, residenti tra Marcianise, Caserta, Casagiove, Capodrise, Bellona e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

