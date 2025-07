Lega del Filo d’Oro | record di assistiti nel 60esimo anno di attività e nuove sedi in arrivo

Nel 2024, anno che ne ha segnato il 60esimo anniversario, la Fondazione Lega del Filo d’Oro ha raggiunto il numero record di assistiti, allargando il suo impatto a sostegno delle persone con sordocecitĂ e pluridisabilitĂ psicosensoriale, oltre che delle loro famiglie, e coinvolgendo ancora piĂš professionisti e volontari. Sono infatti 1.271, il 3% in piĂš . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Š Ildifforme.it - Lega del Filo d’Oro: record di assistiti nel 60esimo anno di attivitĂ e nuove sedi in arrivo

Elezione Papa: il filo Mariano che lega ogni Pontificato - L’Elezione Papale e la Supplica alla Madonna di Pompei nello stesso giorno. Ogni conclave è un momento di intensa riflessione e preghiera per la Chiesa Cattolica, un periodo sospeso tra la guida terrena che si conclude e quella che sta per iniziare.

Lega del Filo d’oro e Campocavallo: "Che emozione" - Osimo è davvero legata a Papa Francesco che non ha mancato di conoscere due grandi realtà , fiori all’occhiello.

Lega del Filo d'Oro, un #aiutoprezioso con il 5 per 1000 per garantire un futuro migliore a chi non vede e non sente - OSIMO – Chi non vede e non sente vive immerso in un mondo fatto di buio e silenzio: una condizione che, senza adeguati supporti, può trasformarsi in isolamento assoluto, anche nelle attività quotidiane e più importanti.

