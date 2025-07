Manutenzione lungo Arno e Tevere temporanee restrizioni per i pescatori

Hanno preso il via oggi, lunedì 14 luglio, gli interventi di manutenzione ordinaria lungo Arno e Tevere, che comporteranno temporanee limitazioni alla fruizione di alcuni tratti delle Zone a Regolamento Specifico (Zrs). In Casentino, i lavori interesseranno il tratto dell’Arno compreso nella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: arno - manutenzione - lungo - tevere

Oggi Sansepolcro apre un nuovo capitolo della sua storia urbana con l’inaugurazione del secondo ponte sul Tevere. Un’infrastruttura attesa, discussa, rallentata, ma finalmente completata. È un’opera che, per essere arrivata fino in fondo, ha richiesto non sol Vai su Facebook

Temporanee restrizioni alle zrs per fare spazio ai cantieri del Cb2; Comitato Saione: Convegno sulla sicurezza allarmistico, il quartiere non è solo quello. La risposta a Tra Tevere e Arno; Firenze in Arno, manutenzione e verde: dalla voragine alla giraffa.

Allarme manutenzione Arno: «No al taglio degli interventi» - Nel bacino dell’Arno vivono due milioni e duecentomila di persone, divise in 166 comuni. Scrive lanazione.it

Ponte a Poppi, manutenzione straordinaria dell’Arno - E’ cominciato con il taglio del nastro, che ha tenuto a battesimo l’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato per 150 mila euro dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell ... Come scrive lanazione.it