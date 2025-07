Dermatologia a Napoli i massimi esperti italiani | ecco le nuove cure per alopecia e vitiligine

Si terrà al Centro Congressi di via Partenope una delle più rilevanti occasioni di aggiornamento scientifico nel campo della dermatologia: il congresso “Dermatology in Neapolis”, promosso dalla Clinica Dermatologica dell’Università Federico II di Napoli, diretta ds Massimiliano Scalvenzi. Responsabili scientifici dell’evento sono Matteo Megna e Maddalena Napolitano, che hanno strutturato un programma ricco e multidisciplinare, con un focus specifico su patologie cutanee ad alto impatto clinico e sociale, come psoriasi  e dermatite atopica. Si tratta di malattie infiammatorie croniche che, oggi più che mai, richiedono una gestione integrata e personalizzata, in grado di migliorare non solo i sintomi cutanei, ma anche la qualità di vita complessiva dei pazienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it