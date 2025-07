Unione Pedemontana documento unico di Programmazione al voto del Consiglio

L'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, sarà  il punto più importante all'Ordine del Giorno del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense, che si riunirà giovedì 17 luglio 2025 alle ore 18 nella Sala Consiglio del Municipio di Felino. Il DUP rappresenta, infatti, la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Unione Pedemontana tra le più digitalizzate dell’Emilia-Romagna - Unione Pedemontana Parmense sempre più digitalizzata e con un bilancio in equilibrio. Così si può riassumere quanto emerso nell’ultima seduta del Consiglio che si è svolta giovedì 17 aprile nella Rocca di Sala Baganza.

Consiglio dell’Unione: al voto il consuntivo di Pedemontana Sociale - Il Bilancio consuntivo 2024 di Pedemontana sociale, l’Azienda del Welfare dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, sarà al centro della prossima seduta del Consiglio dell’ente, che si riunirà  giovedì 22 maggio alle ore 18 nella Sala consiglio in Corte Agresti a Traversetolo.

Fiumi e torrenti, l'Unione Pedemontana dopo la tragedia di Sergiu Baciu: "Non sono destinati alla balneazione" - Dopo la morte di Sergiu Baciu, annegato nelle acque del Taro nella giornata di domenica 1° giugno dopo essersi tuffato per salvare il figlio in difficoltà , l'Unione Pedemontana Parmense lancia un appello per ricordare che i fiumi e i torrenti non sono destinati alla balneazione.

