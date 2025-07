Don Rugolo dimesso dallo stato clericale E' stato condannato a 3 anni per violenza sessuale su minori

Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 3 anni di carcere in appello per violenza sessuale a danno di minori, è stato dimesso dallo stato clericale. Della commissione speciale non faceva parte nessun siciliano per evitare contaminazioni con la diocesi: il vescovo Rosario Gisana, insieme al vicario giudiziale, attuale parroco del duomo di Enna, Vincenzo Murgano sono imputati per falsa testimonianza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Don Rugolo dimesso dallo stato clericale. E' stato condannato a 3 anni per violenza sessuale su minori

