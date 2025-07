Il video dell’arrivo degli azzurri al centro sportivo: ecco chi sono i primi a prendere parte al raduno del Napoli. Il primo giorno di raduno a Castel Volturno entra nel vivo. Tutti i giocare attesi dal Napoli si sono recati presso il centro sportivo azzurro per iniziare ufficialmente la stagione 202526. In vista della partenza per Dimaro, prevista per giovedì, gli azzurri svolino le visite mediche e si ambientano (soprattutto i primi innesti) alla nuova avventura partenopea. I primi ad arrivare a Caste Volturno sono stati Marianucci e Buongiorno, seguiti poi da altri 7 calciatori azzurri. Si tratta di Obaretin, Folorunsho, Turi, Zerbin, Lindstrom, Cajuste e Cheddira. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, gli azzurri arrivano a Castel Volturno – VIDEO