Tutto o quasi assomiglia ad una grande finzione ben orchestrata. ‘Fingere’ è infatti l’etimologia greca della parola ipocrisia come atteggiamento con cui si ‘finge’ di avere sentimenti, opinioni, virtù morali che in realtà non ci abitano. Ciò per trarre in inganno gli altri sulle proprie reali intenzioni e trarne i benefici. Ci si spaccia dunque per benefattori, salvatori della patria, onesti fautori del bene comune, politici integerrimi e incorruttibili e soprattutto venditori di fugaci promesse di rinnovamente, rifondazione o novità . Non raramente si prende Dio come garante o ostaggio di quanto affermato dietro giuramento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ipocrisia del potere è come la polvere: copre la verità . E spesso si prende Dio come garante