Toro si stacca dal gruppo durante la corsa di San Firmino e carica i corridori | panico a Pamplona – Video

La corsa davanti ai tori di Pamplona, ormai famosa nei giorni per i festeggiamenti di San Firmino, ha avuto dei momenti di panico nel pomeriggio di domenica 13 luglio. Diverse persone sono rimaste ferite nell’ottavo “ encierro “, cioè nell’ottava corsa, l’ultima delle otto tradizionali in programma durante le “Fiestas” rese celebri da Ernest Hemingway. Nessuno dei “mozos”, i corridori, specifica il bollettino medico dei servizi sanitari, è stato ferito da un’incornata. Tuttavia un toro nero si è staccato dal gruppo, caricando e travolgendo, senza conseguenze, alcuni corridori. In totale le corse hanno registrato 6 feriti per incornate – dei quali 3 nella giornata di ieri – e 40 contusi assistiti in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toro si stacca dal gruppo durante la corsa di San Firmino e carica i corridori: panico a Pamplona – Video

Via all'encierro, le tradizionali corse davanti ai tori lungo il percorso nel centro cittadino di Pamplona (in Navarra), per i festeggiamenti di San Fermin. Durante la sesta corsa, almeno quattro persone sono rimaste contuse ma nessuno dei "mozos", i corridori

