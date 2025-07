Tarantini Time Quotidiano Le diverse tappe del percorso di recupero ambientale e della successiva valorizzazione dell’area dell’ex discarica cittadina sono state presentate durante la tavola rotonda “Grottaglie: dalla chiusura della discarica alla rigenerazione del territorio”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Grottaglie, con Linea Ambiente. Per il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, “Questo territorio ha lottato per anni contro la discarica e, dopo tanto, è riuscito ad ottenerne finalmente la chiusura ma il punto di arrivo non era solo quello, era la chiusura definitiva con il post gestione, ovvero una rigenerazione di quelle aree per restituire alla cittĂ e rimarginare una vecchia ferita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Discarica Grottaglie: "Con la chiusura saniamo una ferita storica di questa città"