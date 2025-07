WWE | Cosa è successo tra Rhea Ripley e Iyo Sky nel post-Evolution 2

Il PLE Evolution 2  ha regalato ai fan un finale emozionante e inaspettato nel match per il Titolo Femminile. Dopo un combattuto incontro tra Rhea Ripley e IYO SKY, l’incasso del contratto di Naomi ha cambiato le sorti della serata. Al termine della trasmissione, le due protagoniste del main event si sono scambiate un gesto di grande rispetto e sportivitĂ , condividendo un momento di intesa prima di lasciare il ring insieme. Rhea Ripley showed respect to IYO SKY after Evolution 2 pic.twitter.coms30ODt34oY — Anutosh Bajpai SEScoops Wrestling News (@AuthorAnutosh) July 14, 2025 Le due atlete hanno dato vita a un match spettacolare, dimostrando di meritare il posto nel main event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cosa è successo tra Rhea Ripley e Iyo Sky nel post-Evolution 2

