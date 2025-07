Caso Osimhen De Laurentiis ha deciso | non intende accettare

Il presidente del Napoli ha dettato le sue condizioni per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. L’inizio ufficiale della stagione 20252026 è previsto per giovedì 17 luglio, con la partenza per il consueto ritiro di Dimaro, ma giĂ nella giornata odierna una nutrita schiera di calciatori è attesa al Training Center di Castelvolturno per effettuare i primi test fisici agli ordini dello staff di Antonio Conte. Tra i convocati non dovrebbe figurare il nome di Victor Osimhen, che potrebbe usufruire di un permesso da parte della societĂ in attesa che si definisca l’accordo tra il Napoli e il Galatasaray. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Osimhen, De Laurentiis ha deciso: non intende accettare

In questa notizia si parla di: osimhen - caso - laurentiis - deciso

Napoli, caso Osimhen: accordo con la Juve o fuga dorata in Arabia? - L’estate del calcio italiano si infiamma attorno al nome di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, secondo indiscrezioni, avrebbe già raggiunto un’intesa con la Juventus, mentre il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spinge per una cessione in Arabia Saudita, dove un fondo sovrano di Riad sarebbe pronto a pagare la clausola da 75 milioni di […] L'articolo Napoli, caso Osimhen: accordo con la Juve o fuga dorata in Arabia? sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Osimhen Juve e non solo: pronte queste tre alternative in caso di fumata nera per l’attaccante del Napoli. A chi pensa il club - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve e non solo: pronte queste tre alternative in caso di fumata nera per l’attaccante del Napoli.

Caso Osimhen, il Napoli ha cambiato tutto: Juve avvisata - Per Napoli e Juventus, di fatto, ci sono delle grosse novitĂ che riguardano il futuro di Victor Osimhen.

De Laurentiis perché non lasci andare Osimhen? Perché? Forza, ti prego. Osimhen vuole venire al Galatasaray. Lascia andare Osimhen". Felipe Melo, tornato da poco in Brasile, ha scelto l’aeroporto come teatro per il suo messaggio diretto al presidente del Vai su Facebook

Stando a quanto anticipato da Sky Sport, il #Napoli avrebbe deciso di bloccare la trattativa con il Galatasaray per #Osimhen, dato che il club turco non avrebbe fornito le garanzie bancarie necessarie agli azzurri Vai su X

Osimhen ha deciso, vuole il Galatasaray: prima offerta al Napoli. ADL fa muro – CdS; De Laurentiis ha deciso su chi investirà i soldi della cessione di Osimhen; CdS – L’Al Hilal non molla Osimhen, pronta proposta shock per convincere il nigeriano, De Laurentiis attende le mosse.

Felipe Melo manda un video a De Laurentiis, appello disperato per Osimhen: “Per favore” - Ci pensa Felipe Melo a fare un appello a De Laurentiis per far sbloccare la trattativa che porterebbe Osimhen al Galatasaray: lancia un appello sui social ... Secondo msn.com

GAZZETTA - Osimhen sarà trattato come Higuain e Cavani: De Laurentiis vuole 75 milioni - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto garanzie bancarie al Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen al club turco. Lo riporta msn.com