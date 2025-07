L’omicidio di Mario Natali a Valentano un mistero lungo 27 anni

Il Mondiale di calcio in Francia si era concluso da pochi giorni, le radio trasmettevano di continuo “Torn” di Natalie Imbruglia e gli italiani (ma non solo loro) erano alle prese con un’ondata eccezionale di caldo. È in questo contesto che si colloca l’omicidio del 34enne Mario Natali, trovato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - mario - natali - valentano

La nuova indagine su Massimo Carminati e Mario Corsi per l’omicidio di Fausto e Iaio a Milano - Il 18 marzo 1978 dalle parti del centro sociale Leoncavallo di Milano muoiono uccisi Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, 19 anni.

Mario Venditti: nuove indagini su Andrea Sempio nell'omicidio di Chiara Poggi - L'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, in una nota del suo legale Domenico Aiello, ricorda la vicenda delle archiviazioni chieste e disposte dal gip nei procedimenti a carico di Andrea Sempio, indagato ora in concorso con ignoti nell'ultima inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi.

I colpi di pietra in testa e il coltello conficcato nello zigomo: arrestato un ragazzo per l'omicidio di Mario Sedda - Dopo più di quattro anni l'omicidio del 39enne Mario Sedda, ucciso tra il 29 e il 30 marzo 2021 a Porto Torres (Sassari), potrebbe essere arrivato a una svolta.

L’omicidio di Mario Natali a Valentano, un mistero lungo 27 anni; Omicidio Natali a Valentano, verso la riapertura del caso dopo oltre vent'anni?; «Five – Cinque omicidi camuffati da suicidi»: cold case italiani da riaprire nel libro inchiesta di Carmelo La.

Omicidio Natali a Valentano, verso la riapertura del caso dopo oltre ... - Questo il testo di Roberto Ragone, giornalista viterbese, sul caso dell'omicidio di Mario Natali, avvenuto nel 1998. ilmessaggero.it scrive

Mario La Pietra morto accoltellato dalla moglie dopo una lite in casa ... - La vittima è Mario La Pietra, morto in ospedale nel Foggiano, dove è giunto nella sera di mercoledì 5 marzo. Come scrive leggo.it