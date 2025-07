Roberto Ciufoli | una testimonianza di resilienza e speranza

Al Teatro Moderno Roberto Ciufoli in Homo Ridens - Si torna a ridere al Teatro Moderno con il recital Homo Ridens che vede protagonista Roberto Ciufoli.

Pino Insegno e Roberto Ciufoli su Raidue con ‘Facci ridere’ - Pino Insegno e Roberto Ciufoli insieme su Raidue. Da domani, domenica 29 giugno, in Prima serata andrà in onda la comicità con ‘Facci ridere’.

FACCI RIDERE: SU RAI2 IL NUOVO SHOW COMICO DI PINO INSEGNO E ROBERTO CIUFOLI - Arriva in prima serata “ Facci Ridere ”, in onda ogni domenica a partire dal 29 giugno alle 21.20 su Rai2.

Sport come strumento di sollievo e resilienza: parte dal Policlinico Gemelli il progetto “Tennis & Friends in; Roberto Ciufoli: la sua battaglia contro il tumore al rene e la sorprendente rinascita dopo l'intervento chirurgico; Roberto Ciufoli: dalla diagnosi di tumore alla rinascita.

Roberto Ciufoli: How humor helped him overcome illness - Non crederai mai a come Roberto Ciufoli ha affrontato il cancro con il sorriso: ecco la sua toccante storia di resilienza e positività. Riporta notizie.it

Roberto Ciufoli: “Per Theodora Bugel fu un colpo di fulmine ... - Roberto Ciufoli e la moglie Theodora Bugel sono stati ospiti stamane negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane. Come scrive ilsussidiario.net