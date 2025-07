Sciami di MOSCHE KILLER sulle spiagge | allarme nazionale sono state ‘rilasciate’ per sbaglio i A milioni addosso ai bagnanti il mare diventa una palude infestata

Milioni di mosche in volo, una strategia contro un pericoloso parassita: il ruolo cruciale della mosca nella natura L’idea di milioni di mosche liberate nei cieli potrebbe far pensare a una scena apocalittica, un incubo tratto da un film di Alfred Hitchcock. E invece è tutto reale, scientificamente programmato e, soprattutto, ha uno scopo ben preciso. Tra il Messico e il Texas, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha dato il via a un’operazione straordinaria, che prevede il rilascio di una quantità enorme di mosche sterili. Il tutto per fermare la d iffusione della Cochliomyia hominivorax, nota anche come mosca del Nuovo Mondo, un parassita tra i più temuti in ambito veterinario e agricolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

