I l 14 luglio, giorno in cui la Francia celebra la sua Festa nazionale, l'Eliseo apre le sue porte per onorare donne e uomini che si sono distinti per meriti eccezionali. Tra loro, spicca una figura: Gisèle Pelicot. Sopravvissuta a un decennio di violenze impensabili perpretrate dal marito, divenuta simbolo internazionale delle battaglie femministe, riceverà il titolo di Cavaliere della Légion d'Honneur, la più alta onorificenza della Repubblica francese. Gisèle Pelicot dopo la sentenza: «Processo mi ha messo a dura prova, penso a vittime non riconosciute» Gisèle Pelicot, un inferno chimico, un coraggio raro.

© Iodonna.it - Premiato il suo coraggio contro l'ex marito che la fece violentare per anni