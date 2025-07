Così Hida e Gemma due bloodhound dal fiuto imbattibile hanno portato al ritrovamento di Allen anche se non hanno ‘il distintivo’

Per ritrovare nel nulla un bambino scomparso ci vuole fiuto. E Hilda e Gemma, due graziosi bloodhound, ne hanno da vendere. Tra i concreti protagonisti del ritrovamento di Allen Bernard Ganao, il bambino filippino di cinque anni scomparso tra gli impervi dintorni di Ventimiglia nei giorni scorsi, sono stati di risolutivo aiuto due imponenti cani molecolari. Hilda e Gemma hanno nove anni e sono le bandiere dell’associazione sportiva K9 Academy. Come riporta Torino Cronaca, le due cagnone sono entrate in servizio “senza tesserino”, quindi su sostanziale richiesta della macchina dei soccorsi ufficiale, in quanto la loro tenacia e la loro precisione nel fiutare piste umane, grazie a pochi oggetti appartenenti agli scomparsi, è prodigiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Così Hida e Gemma, due bloodhound dal fiuto imbattibile, hanno portato al ritrovamento di Allen (anche se non hanno ‘il distintivo’)

