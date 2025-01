Mistermovie.it - Mister Movie | Le voci sul casting di James Bond affrontate da Josh O’Connor

Leggi su Mistermovie.it

Il nome di, celebre per il suo ruolo in The Crown, è stato recentemente associato a quello del prossimo. Tuttavia, l’attore ha affrontato con ironia leche lo vedrebbero come potenziale candidato per il ruolo dell’iconico agente segreto.e lesu: cosa c’è di vero?Intervistato da Deadline,ha spiegato come queste indiscrezioni siano nate quasi per caso. “Non ho pensieri, davvero”, ha dichiarato. “La verità è che. credo che in una settimana, ho fatto una battuta su quanto sarebbe divertente se interpretassi. Poi io e Daniel Craig abbiamo fatto un Actors on Actors, ed è successo qualcos’altro, e all’improvviso ero. Se sono, non lo so.”Nonostante le sue parole, l’ironia dell’attore non ha fatto altro che alimentare le speculazioni, lasciando i fan del franchise con più domande che risposte.