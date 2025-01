Iltempo.it - Minacce a Madalina Ghenea, stalker rinviata a giudizio. Come si difende

Leggi su Iltempo.it

Il gup di Milano, Roberto Crepaldi, ha rinviato ala presuntadiDianae della madre dell'attrice e modella romena, accusata di averla tempestata su Instagram con commenti offensivi in cuiveniva presa di mira per il suo aspetto fisico. L'imputata, una donna rumena di 45 anni, comparirà il prossimo 10 aprile davanti alla quinta sezione penale del Tribunale. La difesa in udienza preliminare ha negato le accuse sostenendo che non sarebbe stata la 45enne a inviare i messaggi d'odio a, ma uno sconosciuto che le avrebbe rubato lo zaino e avuto accesso al suo telefono e suoi profili social.