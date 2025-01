Gqitalia.it - Max Verstappen indosserà degli occhiali da sole di lusso sui circuiti di Formula 1 quest'anno

Leggi su Gqitalia.it

Come Maxsa molto bene, l'universo della1 è uno spazio dove ogni dettaglio conta e la ricerca della perfezione si misura in millisecondi. Ino settore di eccellenza, una nuova partnership si rivela una scelta naturale e particolarmente azzeccata: si tratta di quella tra Maui Jim, il marchio hawaiano didapolarizzati, e Oracle Red Bull Racing, l'iconico team che si spinge sempre un passo più in là dei confini del motorsport.Il team F1 Redbull.jpg© Mark Thompson/Getty Images/Maui JimA partire dalla stagione 2025,a relazione pluriennale promette di portare una ventata di aria fresca e innovazione neidi tutto il mondo.Quando lo stile incontra le prestazioniLa partnership tra Maui Jim e Oracle Red Bull Racing è molto più di un semplice logo su un casco o su un'auto.