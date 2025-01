Maltempo in Toscana | prorogata allerta meteo

Leggi su Corrieretoscano.it

inincon codice giallo fino a mercoledì 29 gennaio per vento forte e mareggiate.colpita nella notte e nella giornata di martedì 28 gennaio da forti temporali con allagamenti anche a Firenze. In via Mariti i vigili del fuoco hanno salvato una persona rimasta intrappolata nel sottopasso allagato.A Scandicci la sindaca Claudia Sereni ha attivato il Coc Centro operativo comunale, con il territorio colpito da allagamenti. Allagamenti viabilità anche a Montespertoli.Chiusa strada statale 65 della Futa in entrambe le direzioni nel comune di Vaglia (km 15) nella Città Metropolitana di Firenze, dove le abbondanti piogge che stanno interessando l’area hanno causato l’esondazione di un torrente e la colata di fango e detriti sul piano viabile.