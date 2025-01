Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: dalle 17.45 la prima manche, De Aliprandini e Vinatzer cercano conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA17:30 Svizzera che oltre al leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo punta forte su Thomas Tumler e Loic Meillard, che partiranno rispettivamente con il pettorale numero 1 ed il numero 5. Luca Deaprirà il cancelletto per 12°, mentre Alexper 14°.17:26 Come sempre il favorito d’obbligo sarà Marco Odermatt, che dopo aver brillato sulla Streif di Kitzbuhel torna a gareggiare nella disciplina che gli ha consentito di balzare agli onori della cronaca sportivadi divenire l’autentico fuoriclasse odierno.17:22 Rinfrancata dai podi colti da Luca Deed Alexla spedizione azzurra prova ad offrire una prestazione di squadra importante dopo settimane di polemiche.