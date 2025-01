Liberoquotidiano.it - "L'avevo detto 2 anni fa". Meloni indagata, Crosetto contro le toghe: "Perché non è un atto dovuto"

Non è un "", bensì un"per avvelenare il clima". Così Guidodefinisce l'avviso di garanzia che la Procura di Roma ha inviato alla premier Giorgiasul caso Almasri. Il procuratore Francesco Lo Voi ha raccolto la denuncia dell'avvocato Luigi Li Gatti per "favoreggiamento e peculato"il presidente del Consiglio, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Una "denuncia nominale", ha sottolineato lo stesso Li Gatti, principe del Foro romano, e per questo l'iscrizione nel registro degli indagati die ministri sarebbe, appunto, unvista l'impossibilità di aprire una inchiesta "ignoti". Il ministro della Difesa, però, la pensa diversamente. "Oltre duefa parlai di opposizione giudiziaria, come maggior avversario politico di questo governo - ricordarievocando la sua clamorosa denuncia -.