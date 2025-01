Zonawrestling.net - LA Knight: “Logan Paul è davvero un grande atleta”

LA, lo scorso anno, hanno avuto un’accesissima rivalità culminata con il loro matcha SummerSlam doveè riuscito a vincere lo United States Championship ai danni del Maverick. Ma il wrestling, si sa, è fatto di uomini che si rispettano a vicenda e che rispettano profondamente il loro lavoro: per questo, LAha voluto pubblicamente elogiare il suo rivale, ammettendo di aver visto inun ragazzo con tanta voglia di imparare.Parlando a Casual Conversations with the Classic,ha messo da parte il suo personaggio e ha parlato a cuore aperto di ciò che pensa riguardo a:“Credo ancora sia uno stupido pezzo di m****. No, parlando sul serio, èun. Riesce a fare tutte quelle cose folli che io non riuscirei nemmeno a provare.