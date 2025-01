Zonawrestling.net - Jordynne Grace: “La firma con la WWE? Era arrivato il momento…”

Leggi su Zonawrestling.net

ha in questi giorni chiuso la sua esperienza con la TNA approdando inndo un contratto pluriennale. Da tempo la wrestler era data in orbitae ora il momento è effettivamente, durante una recente intervista, ha spiegato le ragioni del suo grande passo.“Ho fatto tutto in TNA”Intervistata da Chris Van Vliet,ha parlato del suo addio alla TNA e del suo conseguente approdo in: “Sono stata a lungo in TNA, a partire dal 2018. Non ho mai fatto scadere il mio contratto, ho sempre rinnovato. Non so se perché avevo paura di cosa avrei trovato fuori o se temevo che nessuno mi avrebbe voluta. Oggi sono più sicura di me. Ho avuto un grande 2024. Ho pensato fosse il momento giusto. Ho fatto tanto in TNA, forse tutto quello che si poteva.