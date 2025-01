Nerdpool.it - Jeremy Renner condivide la prima foto dal set di Mayor of Kingstown 4

ancora che Paramount+ annunciasse ufficialmente il rinnovo della serie per una quarta stagione lo scorso dicembre, il cast diofaveva già espresso grande entusiasmo per il ritorno sul set. Finalmente quel momento è arrivato: la produzione dei nuovi episodi è iniziata!Dopo il rinnovo ufficiale del 18 dicembre,ha confermato l’inizio delle ripresendo unasul suo profilo di X. L’attore, noto per il ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, ha pubblicato un’immagine in cui è vestito di scena e tiene in mano un ciak, accompagnata dalla didascalia: “Siamo un paio di settimane dentro la quarta stagione. Non vedo l’ora di scoprire cosa succederà dopo!!!”Il ritorno disul set dopo l’incidenteIl ritorno disul set diofarriva a poco più di due anni dal grave incidente con lo spazzaneve che lo ha visto coinvolto il giorno di Capodanno 2023.