I danni della magistratura che si sente onnipotente | un fatto pericoloso

La sceneggiata allestita da una parte- la solita contro il ministro Nordio - è unassaiperché esprime una postura poco rasserenante dei giudici. A maggior ragione se lo fanno con la Costituzione tra le mani. Non è solo l'atteggiamento verso un altro potere dello Stato pienamente legittimato, che di per sé distorce l'equilibrio tra poteri e la indispensabile terzietà delle toghe. Quel che mette ansia e persino paura è la dichiarazione implicita di una interpretazione che danno costoro allo spiritoCarta stessa. Sembra quasi una lettura propria di chi sidentro un potere assoluto, di un potere che vuole sottrarsi alla responsabilità di pagare per i crescenti errori commessi. Ci indigniamo per l'immagine dei migranti in catene perché li abbiamo visti ma con quali parole dovremmo commentare le troppe privazionilibertà compiute perché la “malagiustizia” usala carcerazione preventiva con un atteggiamento messianico? Sono troppi i casi di carcerazioni ingiuste, talmente tanti che l'Italia viene sanzionata per questo.