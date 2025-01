Quotidiano.net - Hurkle-Durkling, cos’è e come funziona il rituale scozzese del risveglio mattutino

Roma, 28 gennaio 2025 – L’inverno è una stagione che indubbiamente ha una sua bellezza e una sua particolarità, soprattutto se si pensa a paesaggi innevati, caminetti accesi e tazze fumanti, ma porta con sé anche malinconia, giornate gelide, poca luce. È comprensibile fantasticare su vacanze esotiche irraggiungibili, ma nel frattempo, dalla Scozia arriva una soluzione originale per combattere il grigiore invernale in attesa di volare verso mete calde: l’. Si tratta di un’antica pratica che sta vivendo un revival, conquistando sempre più persone in cerca di comfort e serenità. L’espressione risale al XIX secolo; la definizione riportata nei ‘Dictionaries of the Scots Language’ è “rimanere a letto od oziare quando ci si dovrebbe alzare”. Questo piccolo, condiviso sempre più spesso sui social, rappresenta un invito a rallentare, a riscoprire la gioia di momenti semplici ma significativi.