Thesocialpost.it - “Giorgia Meloni come mio padre”. Barbara Berlusconi: “Un parallelismo inquietante”

Leggi su Thesocialpost.it

«Impossibile non pensare a quell’avviso di garanzia che ricevette mio, Silvio». Con queste parole, pronunciate in diretta al Tg1,ha voluto commentare la notizia dell’indagine a carico di, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano per la vicenda del rimpatrio del trafficante libico Najem Osama Almasri.Leggi anche: “Grandeun coro”. Ha la tosse e va in ospedale: la scoperta è da brividiLa dirigente di Fininvest ha consegnato poche parole al Tg della rete ammiraglia Rai, ma sufficienti a tracciare il parallelo da lei definito «» con la vicenda che colpì il Cavaliere agli albori della sua carriera di presidente del Consiglio. «Il pensiero va all’avviso di garanzia ricevuto da miodurante il vertice Onu a Napoli del 1994.