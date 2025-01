Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Rush MO TOTY (EVO in regalo)

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo: MOda fare inuscito in data 14 gennaio 2025. Questosi rinnova praticamente ogni settimana!NuovoMOGioca all’eventoMOper ottenere pacchetti premio! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 3Premi finale: 1x 2 di 3 EVO – Ruolo++ CDCInizio 28 gennaio – Scadenza: 30 gennaio Vincine 4Vinci 4 partite.Premio: 1x 83+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Segnane 1×3Segna almeno 1 gol in 3 partitedifferenti.Premio: 1x 1000 SPAssist 1×3Fornisci almeno 1 assist in 3 partitedifferenti.Premio: 1x 1000 SPSi completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate TeamRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.