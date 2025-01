Oasport.it - F1, Leclerc e Hamilton in pista tre giorni a Barcellona tra allenamento e analisi delle gomme

Non abbiamo ancora concluso il mese di gennaio, il via ufficiale della stagione di Formula Uno 2025 è ancora lontano, ma molto sta già bollendo in pentola sotto traccia. Specialmente in casa Ferrari. Dopo i primi passi effettuati da Lewissia all’interno della scuderia di Maranello, sia ina Fiorano, siamo pronti per vivere un secondo importante capitolo.Un ulteriore passo verso la nuova attesissima annata. A partire dalla giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, infatti, il team tinto di rosso darà il via a 3di test sulladel Montmelò. Presenti sia il 7 volte campione del mondo sia Charles, che avranno tra le mani una SF-23, non potendo ovviamente utilizzare già la macchina in versione 2025.I due piloti ferraristi, quindi, avranno modo di proseguire nel loro percorso di avvicinamento alla nuova stagione.