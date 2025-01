Ilrestodelcarlino.it - Diavoli Verde Rosa, vent’anni di festival

Ha colpito ancora, per il ventesimo anno, la magia delInternazionale del Pattinaggio Artistico, organizzato dalladi San Benedetto con il patrocinio dell’amministrazione comunale, andato in scena domenica al PalaSpeca in uno scintillio di pailettes e originali coreografie. Presentato da Luca Sestili, ha preso il via con una toccante coreografia, dal titolo ’Imagine – give peace a Chance’, sul tema del ruolo dello sport per la pace ha stregato il pubblico, numerosissimo. In pista Kevin Bovara (Campione Italiano e argento alla Coppa Europa 2024), la coppia formata da Caterina Artoni e Raoul Allegranti (vicecampioni del Mondo 2023/2024), Micol Mills e Tommaso Cortini (vicecampioni del Mondo 2024) e Alessandro Fratalocchi (pluricampione Europeo) in coppia con Cecilia Pizzagalli performer della compagnia Foco Loco specilizzata in spettacoli con il fuoco.