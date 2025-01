DeepSeek | Il terrore dei colossi tech americani

Leggi su Essere-informati.it

: Ildeil panorama tecnologico mondiale è stato scosso da un terremoto chiamato. Questo giovane startup cinese sta attirando l’attenzione globale, mettendo in discussione il predominio delle aziendestatunitensi grazie al suo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale (IA)Una minaccia inaspettata per i giganti USAAll’inizio, solo poche riviste specializzate hanno dato spazio ae ai suoi modelli di IA. Ma in breve tempo, il nome dell'azienda ha iniziato a riecheggiare anche a Wall Street. Il motivo? Il suo nuovo modello di IA, chiamato R1, è stato definito non solo altamente efficiente, ma anche straordinariamente economico rispetto aicome OpenAI e Google.La portata di questo successo si è riflessa chiaramente sui mercati finanziari: all'inizio della settimana, il titolo Nvidia ha perso quasi il 17%, eliminando un valore di mercato di 589 miliardi di dollari, il peggior crollo nella storia di Wall Street.