Ilrestodelcarlino.it - Consigliera di parità contro Sanremo: “Il duetto Masini-Fedez un insulto alle donne”

Rimini, 28 gennaio 2025 – Le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio deldie Marcoal Festival dinon si spengono. E da Rimini ladidella Provincia Adriana Ventur alza la voce e chiede ai vertici Rai, con un’accorata lettera, di ripensarci. Ma se l'esibizione verrà confermata, “invito tutti a non guardare il Festival durante la loro esibizione”. Stamattina la Ventura ha inviato una lettera di protesta al cda della Rai. “Dopo le recenti polemiche sulla partecipazione di Toni Effe a, ora apprendiamo che al Festival andrà in scena la violenza di genere anche nella serata delle cover, con la canzone di MarcoBella stronza, cantata in coppia conche sembra intenzionato dedicarla alla ex moglie Chiara Ferragni”. Per la Ventura è una scelta di “cattivo gusto e utilizzo improprio della televisione di Stato per veicolare insultimogli separate.