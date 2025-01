Dilei.it - Chiara Ferragni, Tapiro d’oro per il duetto di Fedez a Sanremo 2025

Leggi su Dilei.it

Ennesimoconsegnato da Valerio Staffelli a. L’imprenditrice digitale è stata raggiunta dall’inviato di Striscia per la consegna del premio più irriverente della tv e la ragione è ancora legata al suo ex marito. Il rapper di Rozzano è infatti nella rosa dei 30 artisti che saliranno sul palco del Festival didall’11 al 15 febbraioe, per la serata della cover, ha scelto di duettare con Marco Masini in Bella stronza. Una decisione che hamente suscitato diversi interrogativi, molti dei quali relativi alle necessarie modifiche del testo alle quali l’artista starebbe già lavorando. Ma qual è l’opinione di?Le parole diper ildi“Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, replicaalle domande incalzanti di Valerio Staffelli e che riguardano la decisione didi portare sul palco il brano tratto dall’album Il Cielo della Vergine.