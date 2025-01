Quifinanza.it - Certificato attribuzione partita IVA: cos’è e a cosa serve

IldidellaIVA è un documento fondamentale per chiunque decida di intraprendere un’attività autonoma in Italia. Quando si apre unaIVA, l’Agenzia delle Entrate rilascia questoper attestare ufficialmente l’avvenuta registrazione dell’attività.Questo documento rappresenta un punto di partenza essenziale per poter operare legalmente, sia che si tratti di un libero professionista, di un imprenditore o di un artigiano. È quindi importante conoscerne le caratteristiche, le funzioni e gli utilizzi pratici.ildidellaIVAIldidellaIVA è il documento ufficiale che conferma l’assegnazione di un numero identificativo fiscale univoco a un soggetto che avvia un’attività economica autonoma.