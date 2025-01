Dayitalianews.com - Catania, Giunta Comunale: Giuseppe Musumeci subentra a Gelsomino alle Attività Produttive

Leggi su Dayitalianews.com

, 45 anni, ingegnere, è un nuovo assessoredelladipresieduta dal sindaco Enrico Trantino., che ha lasciato l’incarico di assessore nell’Amministrazione, pur rimanendo in carica nel consiglio, che assume le deleghe relative, Commercio e Artigianato, ha giurato davanti al sindaco Trantino e al segretario generale Rossana Manno. Lo stessoche attualmente è consigliere, ruolo che ha ricoperto anche nella consiliatura 2013-2018, ha annunciato che lascerà lo scranno consiliare già nella seduta di domani sera, lasciando il suo posto di consigliere al primo dei non eletti della lista Prima l’Italia, Santo Arena. Le dichiarazioni del sindaco Trantino“Faccio i migliori auguri di buon lavoro a– ha commentato il sindaco Trantino – consapevoli dell’enorme sforzo che dobbiamo produrre per fare rispettare le regole e promuovere uno sviluppo ordinato della nostra comunità.